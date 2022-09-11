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Колос — Металіст 1:0
Гол: Мякушко, 72

Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько (Смирний, 65), Оріховський (Задоя, 83) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 81), Мякушко — Попов (Безбородько, 46).

Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Панасенко (Демченко, 85), Танковський (Багачанський, 71), Коркішко — Підлепенець, Прядун, Книш (Клименчук, 81).

Попередження: Смирний, Ісаєнко, Безбородько — Каплієнко

На 89-й хвилині був вилучений Олександр Каплієнко (Металіст) (друге попередження). 