Україна
11 вересня 2022, 17:05
Колос мінімально здолав Металіст та очолив таблицю УПЛ
Команді Ярослава Вишняка знову вистачило одного м'яча для перемоги.
Колос — Металіст, фото УПЛ
11 вересня 2022, 17:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Металіст 1:0
Гол: Мякушко, 72
Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько (Смирний, 65), Оріховський (Задоя, 83) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 81), Мякушко — Попов (Безбородько, 46).
Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Панасенко (Демченко, 85), Танковський (Багачанський, 71), Коркішко — Підлепенець, Прядун, Книш (Клименчук, 81).
Попередження: Смирний, Ісаєнко, Безбородько — Каплієнко
На 89-й хвилині був вилучений Олександр Каплієнко (Металіст) (друге попередження).