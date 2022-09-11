Україна

Колос мінімально здолав Металіст та очолив таблицю УПЛ

Команді Ярослава Вишняка знову вистачило одного м'яча для перемоги.

Колос — Металіст, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Металіст 1:0

Гол: Мякушко, 72



Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько (Смирний, 65), Оріховський (Задоя, 83) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 81), Мякушко — Попов (Безбородько, 46).



Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Панасенко (Демченко, 85), Танковський (Багачанський, 71), Коркішко — Підлепенець, Прядун, Книш (Клименчук, 81).



Попередження: Смирний, Ісаєнко, Безбородько — Каплієнко



На 89-й хвилині був вилучений Олександр Каплієнко (Металіст) (друге попередження).