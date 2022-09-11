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Тренер киян дав коментар стосовно гри проти ПФК Львів.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу відповів на питання журналістів після домашньої перемоги над ФК Львів (1:0) у матчі 4 туру української Прем'єр-ліги.

"Ми грали проти команди, яка діяла агресивно та з великою самовіддачею. Вони чекали на помилки з нашого боку, щоб вийти в контратаку та забити м'яч. Було важко розкривати їхню оборону. Ми домінували, результат показав співвідношення сил на полі. На жаль, ми забили лише один м'яч. Сподіваємось, ця перемога дасть нам достатньо позитивних емоцій під час підготовки до матчу Ліги Європи з кіпрським АЕКом.

Проблема не в грі, а в тому, що ми постійно перебуваємо в роз'їздах після кожного матчу. Суперники ж чекають на одному місці весь тиждень, а ми постійно катаємося, граючи кожні 3-4 дні – це складно. Ми переїжджаємо з готелю до готелю, з міста до міста, тобто немає стабільної бази, місця, де могли б перебувати. Тягнемо за собою купу речей — форму, м'ячі, інші матеріали. Щоб дістатися Стамбула на минулу гру з Фенербахче, ми їхали 11 годин автобусом, наступного дня був переліт і знову автобус. Назад — так само: ті ж 11 годин то літаком, то автобусом замість того, щоб відновлюватися або тренуватися тим, хто не брав участі в грі, це складно.

Ось чому було так важливо перемогти сьогодні, попри все. У попередніх іграх було допущено багато помилок, у тому числі індивідуальних, що призводило до пропущених м'ячів. Також мав місце футбольний нефарт. Повторюся, у сьогоднішній грі було важливо здобути перемогу, щоб тепер спокійніше готуватися до наступного поєдинку.

Крім того, зараз у нас складний період ще й тому, що 5-6 гравців травмовано та випало на невизначений період – це також позначається на психологічному стані команди. Радіємо цій перемозі та готуємось до наступного матчу з кіпрським АЕКом. Завжди найважливіша гра наступна.

Уявіть собі, що, наприклад, я три місяці не був удома. Але завтра після сніданку ми виїжджаємо до Кракова, коли туди дістанемося, ми не знаємо, буде тренування чи ні, також не визначено. І так щоразу. Ми не скаржимося – така реальність. Футбол – наша професія, наше життя та наша відповідальність.

Після матчу Ліги Європи з АЕКом у Кракові футболісти роз'їдуться до збірних команд. З погляду психології збірникам складно знову не бачити свою сім'ю та знову кудись їздити. Після того, як вони повернуться до клубу, наші подорожі містами Європи та України знову продовжаться", — приводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная, а Львів відправиться в гості до дніпровського Дніпра-1.