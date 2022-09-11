Україна

За важкої гри підопічні Мірчі Луческу змогли втримати необхідний результат.

П’ять поразок поспіль — фанатів київського Динамо зі стажем розбуди, та й ті не одразу загадають, коли подібне траплялось в історії з їхнім улюбленим клубом. Однак невдача в кваліфікаційному протистоянні проти лісабонської Бенфіки за місце на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА пустило під ухил психологічний стан "біло-синіх". Колектив Мірчі Луческу заповнив павзу між єврокубковими баталіями домашньою грою на Арені Львів проти Львова в рамках четвертого туру української Прем’єр-ліги, і це була перша реальна нагода для нього здобути максимум очок за гру в чемпіонаті.

Луганська Зоря (2:3) та дніпровський Дніпро-1 (0:4) не дозволили киянам розжитись заповітними балами попередніми тижнями, а турецький Фенербахче створив передумови для поганого настрою команди Луческу власною перемогою в стартовому матчі основного раунду Ліги Європи (2:1). Таким чином "біло-сині" ненадовго зазирнули до України на гру проти колективу, який до цього так само зіграв лише два матчі, і при цьому зачепився за заповітний бал лише одного разу — проти Кривбасу в минулому турі (0:0).

Динамо було помітно стомленим як у фізичному, так і в моральному плані, і зарадити цьому не змогла навіть ротація стартового складу у виконанні Мірчі Луческу. Львів уже з перших хвилин обрав захисну модель побудови, тому суперники знову мали зіграти на внутрішній арені з позиції першого номера. Однак для цього потрібно знаходити в собі вигадливість в атакувальних діях, що складно зробити на тлі затяжної серії без перемог.

"Біло-сині" з великими зусиллями просувались чужою половиною поля, а кожен створений їхніми футболістами гольовий момент був результатом залучення великих обсягу зусиль. За великим рахунком, господарям вистачило лише одного разу ввімкнутись у швидкісному розіграші перед чужими володіннями для того, аби Гармаш на правому фланзі знайшов Циганкова, а той виконав гольовий простріл під удар Буяльському.

Оскільки навантажень на долю Дениса Бойка цього вечора так і не випало, другу половину гри кияни продовжили проводити з м’ячем у ногах, але без жодних варіантів домінування над суперниками. Луческу по-справжньому лютував у технічній зоні, бо команда була дуже повільною та, як здавалось, грала всупереч власному небажанню це робити. За такої ситуації дальні постріли Кабаєва були єдиною загрозою для воріт Ільющенкова після перерви в матчі, долю якого було вирішено ще в моменті першого забитого м’яча.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у закарпатського Миная, а Львів відправиться в гості до дніпровського Дніпра-1.— ПФК Львів 1:0Буяльський, 32Бойко — Тимчик (Караваєв, 61), Забарний, Бурда, Вівчаренко (Дубінчак, 61) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 67) — Циганков, Гармаш (Ванат, 77), Кабаєв.Ільющенков — Васильєв (Якимів, 46), Муравський, Вовкун — Грисьо, Мильченко, Бойко, Шишка (Крушинський, 46), Бусько — Нич (Ременяк, 62, В. Михайлів, 82), Мишенко (Бугай, 56).Попередження: Ванат — Васильєв, Бусько, Вовкун, Грисьо