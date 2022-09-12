Україна

Зустрічаються команди, які у попередньому турі програли Металістам.

Динамо виграло, і тепер на останньому місці у турнірній таблиці Ворскла. Ворскла, яка одна з небагатьох у всій лізі зберегла склад та змогла додатково зміцнитися. Ворскла, яка зачепила, начебто, найцінніший кадр на ярмарку тренерських талантів: Віктора Скрипника, який за тренерською освітою німець, а за менталітетом свій. Ворскла, у якої вистачає ресурсу зміцнювати позиції навіть у жіночому футболі: харківський "Житлобуд-2", багаторазовий чемпіон України, з сезону-2022/23 стане "Ворсклою".

Ця сама Ворскла вже програла Зорі, Вересу та Металісту 1925.

Скрипник уже не приховує роздратування і просто на прес-конференції після матчу з харків'янами говорив, що його гравцям не вистачає концентрації наприкінці матчу. Він має рацію, поразки у двох останніх матчах прийшли в ендшпілі, але: 1) хто, як не тренер винен у цьому в першу чергу?; 2) у першому турі із Зорею у Ворскли щось почало виходити саме наприкінці гри. Факт у тому, що в Ворскли ніяк не виходить відпрацювати цілісний матч, від свистка до свистка – і в цьому, звичайно, тренер винен більше, ніж будь-хто.

Олександрія розпочала сезон на білому коні, з двох перемог – але у третьому турі теж програла харків'янам. Металіст не просто виявився сильнішим за команду Вишняка – він виявився сильнішим, граючи в меншості цілу годину. І після такого відразу згадується, що ті дві перемоги були здобуті над Інгульцем та Мінаєм – командами, які колектив рівня Олександрії просто зобов'язаний обігравати.

Над рівнем Олександрії загалом повис великий знак питання, і програвати ще й у Полтаві їй вкрай небажано. А Ворскла програла достатньо, щоб у четвертому турі небажаною була й нічия. Зіграють дві команди, які перебувають під тиском – і у зв'язку з цим матч має стати безкомпромісним.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Всього ігор: 19 (8 перемог Олександрії, 5 нічиїх, 6 перемог Ворскли )

На полі Ворскли: 9 (3 перемоги Ворскли , 2 нічиї, 4 перемоги Олександрії)

Різниця забитих та пропущених голів: 25 — 22 на користь Олександрії

Найрезультативніший матч: 2:3 (2017)

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник — Пердута, Челядін, Зайков, Мельничук — Скляр, Толі, Олійник — Степанюк, Марлісон, Сефері

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Волошин, Демченко — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua