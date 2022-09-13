Україна

Розповідаємо про найцікавіше, що подарував черговий ігровий день.

Четвертий тур закінчився – і, напевно, за його підсумками можна констатувати, що старт сезону закінчився ще раніше.

Усі три гранди синхронно здобули перемоги. Так, не без затяжок проти Львова та не без відвертого фарту – але здобули. Видно, що вкочування в сезон закінчилося, і команди почали грати на результат. Звичайно, це призвело і до зменшення видовища: у восьми матчах відбулося лише 16 голів, а одразу чотири гри не подолали психологічну позначку в один м'яч.

Загалом, типове “своє, рідне”: з явним акцентом на оборону, з яскраво вираженими фаворитами, але не без класних історій та хайлайтів.

Команда туру

Втім, уже той факт, що я змушений писати про трьох фаворитів, свідчить про революційну зміну в УПЛ. Дніпро-1 не просто перемагає: він у третьому турі поспіль знімає питання про переможця задовго до фінального свистка, у третьому турі поспіль не пропускає і, в принципі, не залишає питань, яка команда ліги зараз найкраща. Тренер Металіста 1925 Кривенцов після матчу прямо визнав, що клас Дніпра-1 вищий, ніж у його команди.

Все це, щоправда, дуже сильно дисонує з перфомансом Дніпра-1 у єврокубках, де у команди Кучера поки що три поразки. Але, мабуть, такий вже рівень ліги, що команда, що програє АЗ, може в ній боротися за чемпіонство. Успіхи на кшталт лейпцизького – особливість і вдача, а інша команда, що чудово розпочала чемпіонат, вилетіла від румунської Університаті. Проти кіпрського АЕКу Макс Валеф виглядав воротарем не з професійного футболу, а в УПЛ його поки що навіть не напружують.

Розв'язка туру

Як і передбачалося, після перемоги над Сауроном складно навести лад у Хобітанії . Після видатної, майже легендарної перемоги над Лейпцигом Шахтар провів жахливий перший тайм проти Чорноморця, потім весь другий тайм штурмував ворота Непогодова, до компенсованого до другого тайму часу, здавалося б, змирився з осічкою, як раптом траєкторію гарматного дальнього удар Очеретька “підкоригував” Траоре.

Це було драматично, це може додати вболівальникам “гірників” незабутніх емоцій, але водночас очевидно, що так Шахтар грати не повинен. Наумець вже за рахунку 1:0 скидав м'яч Плаксі фактично на гол, і з рахунку 0:2 Шахтар не відігрався б з дуже великою ймовірністю.

Ми так звикли розхвалювати новачків та юних талантів Шахтаря, що забули про “не вічність” його ветеранів. Проти Чорноморця слабо зіграв Степаненко, і це порушує питання: а чи готовий Тарас грати два матчі на тиждень? Українському Бускетсу вже 33, він грає на дуже енерговитратній позиції – і не просто так справжній Бускетс планує у 34 поїхати в MLS… Ну а Кривцов просто дуже пасивно зіграв в епізоді з голом Брагар. Шахтар зайвий раз наголосив на своїй великій вразливості: у нього просто немає лідерів, на яких можна покластися зі стовідсотковою впевненістю.

P.S. Арбітр додав до другого тайму шість хвилин. Не будемо порушувати питання, де він їх знайшов у таймі з одним голом та п'ятьма використаними слотами під заміни. Запитання в іншому: чому після того, як у ворота Чорноморця на позначці 95:12 залетів другий гол, Микола Балакін дав свисток одразу? Чому одесити не отримали хвилину, щоб відігратися?

Нудьга туру

Якщо можна було виграти так, щоб в очах усіх залишатися максимально кризовою командою, то Динамо цього досягло. Мінімум гостроти у позиційних атаках, єдиний гол у контрвипаді – і гра на утримання наприкінці, щоб, не дай боже, не втратити очки у шостому матчі поспіль. Ані Гармаш, ані Ванат на вістрі атак не відзначилися небезпечними моментами, не кажучи про голи – єдиним ходом, що працює, виглядають фірмові вривання у вільні зони Буяльського . Це непогано, але цього дуже мало – і може виявитися недостатнім із будь-якою командою.

Мірча Луческу після матчу був багатослівним і сконцентрувався не лише на грі:

“Проблема не в грі, а в тому, що ми постійно перебуваємо в роз'їздах після кожного матчу. Суперники ж чекають на одному місці весь тиждень, а ми постійно катаємося, граючи кожні 3-4 дні – це складно. Ми переїжджаємо з готелю до готелю, з міста до міста, тобто немає стабільної бази, місця, де могли б перебувати. Тягнемо за собою купу речей — форму, м'ячі, інші матеріали. Щоб дістатися Стамбула на минулу гру з "Фенербахче", ми їхали 11 годин автобусом, наступного дня був переліт і знову автобус. Назад — так само: ті ж 11 годин то літаком, то автобусом замість того, щоб відновлюватися або тренуватися тим, хто не брав участі в грі, це складно.

Уявіть собі, що, наприклад, я три місяці не був удома. Але завтра після сніданку ми виїжджаємо до Кракова, коли туди дістанемося, ми не знаємо, буде тренування чи ні, також не визначено. І так щоразу. Ми не скаржимося – така реальність. Футбол – наша професія, наше життя та наша відповідальність“.

Що сказати? Зрозуміло, що зараз нікому не легко. Також ми пам'ятаємо покинуту шапку і взагалі те, що Мірча дуже любить скаржитися на обставини. Але взагалі таке інтерв'ю – нагадування, що в таких умовах класна гра – це розкіш, а не обов'язкова програма.

Герой туру — Таллес

Антигерой туру — Дмитро Мацапура

Гол туру — Таллес

У разі ж з “простими смертними” УПЛ усе стандартно: кожен може програти кожному. Ось у п'ятницю лідер чемпіонату поступився головному аутсайдеру, і це навіть не тягне на якусь сенсацію. Зоря не зобов'язана на замовлення перемагати у виїзних матчах Прем'єр-ліги, вона не настільки перевершує клас Руха.

Але так чи інакше на нічию луганчани точно награли. Командні старання перекреслили дії Мацапури , який припустився відразу двох результативних помилок. До перерви він відбив м'яч перед собою, дозволивши Таллесу легко відкрити рахунок, після – сфолив штрафний майданчик на супернику, який уже уткнувся в лицьову. У контексті швидких матчів плей-офф молодіжної збірної гнітючий перфоманс, може, Петракову навіть варто “поділитися” з Ротанем Трубіним.

Але щоб обіграти таку Зорю, одних її невимушених помилок недостатньо. І натхненний дублем Таллес продемонстрував справжній футбольний шедевр: чудово закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Зоря відіграла один м'яч, але на більше її не вистачило. Це перший хет-трик в УПЛ з 7 листопада 2021 року, коли три м'ячі Вересу поклав Шахаб Зехеді.

Сейв туру

Ворскла дуже важка, але в черговому турі, принаймні, змогла здобути одне очко. Вона була близька, щоб програти і вкрай незручному (навіть на полі Ворскли в Олександрії перевага по особистих зустрічах) супернику, але Різник показав, за що його викликають до збірної.

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