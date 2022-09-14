Україна

Український футболіст розповів про період своїх виступів в угорському клубі.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков прокоментував свій період виступів у складі угорського Ференцвароша, яким керує російський спеціаліст Станіслав Черчесов.

"Перші дні після початку війни були дуже важкими. Моя голова була відсутня на полі. Я не міг зосередитися на футболі через те, що відбувалося в моїй країні. Тренування давалися мені важко, не було концентрації. Мені сказали робити на полі одне, а я робив.

Було вирішено, що мені слід, мабуть, побути деякий час удома. Важко було припустити, скільки часу потрібно, щоб розібратися з усією ситуацією в голові. Насправді я пробув у квартирі близько двох тижнів. Це теж було неможливо зробити, тому я почав приходити до тренувального центру, бо в мене був дуже стурбований вираз обличчя.

Стосунки між тренером і мною як гравцем не викликали проблем. Він і клуб розуміли, що мені потрібен час, щоб заспокоїтись. Проте все це було психічно важко.

Щоправда, не Черчесов зайшов в Україну зі зброєю. Але паспорт є паспорт, він робить свою роботу. Він має російське громадянство, що залишило в його голові якусь подвійність. Важко було все пояснити самому собі. Нелегко описати мої відчуття від усього цього.

Моє рішення про перехід до Шахтаря було прийнято швидко. Я був упевнений, що хочу піти з клубу.

Угорці не поляки. Вони навіть не британці і не американці — нації, які хочуть допомогти. Я відчував себе дивно в Будапешті. Чесно кажучи, мені часто доводилося вислуховувати образливі заяви про Україну або конфлікт, що триває, це засмутило, і я не розумію, звідки це взялося... Такі ситуації тільки зміцнили мою переконаність у тому, що після сезону я поміняю клуб", — наводить слова Зубкова sport.tvp.pl.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, відбудеться матч Шахтар – Селтік у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.