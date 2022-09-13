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Football.ua — про минулі зустрічі української та шотландської команд напередодні їхнього протистояння на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Шахтар у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до РБ Лейпциг і здобув перемогу з рахунком 4:1.

Селтік, у свою чергу, приймав на своєму полі Реал і зазнав поразки з розгромним рахунком — 0:3.

Шахтар та Селтік зустрічалися між собою до цього чотири рази. Усі зустрічі між командами відбулися на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Вперше команди зустрічалися у сезоні-2004/05. "Гірники" тоді ще на НСК Олімпійський здобули перемогу з рахунком 3:0. Півзахисник Франселіно Матузалем відзначився двома забитими голами, а розгромний рахунок встановив нападник Брандао.

Зазначимо, що також у квартет із Шахтарем та Селтіком потрапили Мілан та Барселона.

Шахтар — Селтік 3:0

Голи: Матузалем, 57, 62, Брандао, 78

Шахтар: Лаштувка — Срна (Агахова, 82), Беркеуан, Стойкан, Рац — Тимощук, Левандовскі, — Вукіч — Агахова, Воробей (Брандао, 75), Маріка (Дуляй, 46)

Селтік: Маршалл — Варга, Бальде, Макнамара, Петров, Агате, Леннон, Жуніньо, Камара, Саттон, Хартсон

У грі у відповідь Шахтар вирушив до Шотландії і зазнав поразки з мінімальним рахунком — єдиний гол у матчі забив Томпсон. Слід зазначити, що Шахтарю довелося завершувати матч вдев'ятьох після видалень Анатолія Тимощука і Беркеуана.

За підсумками того групового етапу Шахтар вирушив у Кубок УЄФА, посівши третє місце у квартеті із шістьма балами. Селтік, у свою чергу, набрав п'ять очок, припинивши свій шлях у євробкубках того сезону.

Селтік - Шахтар 1:0

Гол: Томпсон, 25

Селтік: Маршалл — Варга, Макнамара, Петров, Агате, Макгіді, Леннон, Вальгарен, Томпсон, Камара, Хартсон

Шахтар: Лаштувка — Срна, Беркеуан, Стойкан, Дуляй — Тимощук, Вукіч (Хюбшман, 60), Левандовські — Матузалем — Воробей (Батиста, 74), Агахова (Маріка, 68)

Вилучення: Тимощук, 43, Беркеуан, 58

Також команди протистояли одна одній у сезоні-2007/08. Підопічні Мірчі Луческу приймали на своєму полі Селтік у Донецьку та здобули переможний результат з рахунком 2:0. "Гірники" досить швидко змогли отримати перевагу у два м'ячі, а потім не віддали її.

Зазначимо, що також у групі з Шатером та Селтіком були Мілан та Бенфіка.

Шахтар — Селтік 2:0

Голи: Брандао, 5, Лукареллі, 8

Шахтар: Пятов — Срна, Хюбшман, Кучер, Рац — Ілсіньо, Левандовські, Фернандіньо (Дуляй, 86) — Жадсон (Кастільо, 65) — Брандао, Лукареллі (Гладкий, 70)

Селтік: Боруц — Вілсон, Колдвелл, МакМанус, Нейлор — Донаті, Хартлі, Браун, Накамура (Макгіді, 65) — МакДональд (Кіллен, 68), Веннегор (Журавскі, 85)

У грі у відповідь Шахтар зміг досить швидко отримати перевагу в рахунку завдяки точному удару Брандао вже на четвертій хвилині. Проте Ярошик поновив паритет наприкінці першої половини гри.

Здавалося, що команди так і завершать матч за нічийного рахунку, проте вже на 90 хвилині Донаті вивів шотландців уперед, від чого фанати дуже зраділи (відео краще дивитися з малим рівнем звуку)

У тому груповому етапі Шахтар за підсумком набрав лише шість балів і посів останнє місце в квартеті, припинивши виступи в єврокубках того сезону. Селтік, у свою чергу, розташувався на другій позиції, обійшовши також Бенфіку, з дев'ятьма очками.

Селтік — Шахтар 2:1

Голи: Ярошик, 45, Донаті, 90 — Брандао, 4

Селтік: Боруц — Ярошик, Кеннеді (Пресслі, 41), Колдвелл, МакМанус, Нейлор (Донаті, 15) — Хартлі, Браун — МакДональд, Веннегор (Кіллен, 79), Макгіді

Шахтар: Пятов — Срна, Кучер, Чигринський, Рац — Хюбшман — Ілсіньйо (Єзерський, 83), Левандовські, Жадсон — Брандао, Лукареллі (Гладкий, 88)

Зазначимо, що за версією букмекерів , невеликим фаворитом наступної зустрічі є Селтік: перемога шотландців оцінюється коефіцієнтом 2,23, нічия – 3,65, а успіх Шахтаря – 3,05.

Нагадаємо, що матч Шахтар Селтік відбудеться 14 вересня. Почнеться гра о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.