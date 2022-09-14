Україна

Футболіст прокоментував провальну гру проти Руху.

Захисник луганської Зорі Максим Імереков прокоментував поразку від Руху та наступні матчі команди.

"Перш за все хочу сказати велике дякую нашим захисникам, котрі роблять все можливе й неможливо задля того, щоб ми могли жити та займатися своєю улюбленою справою.



Що стосується гри проти Руху, то нам вона не вдалася, на жаль. Були помилки, які й стали фатальними. Ми були налаштовані виключно на перемогу, але це був не наш день, напевно.

Як мені результат — 9 очок в 4 матчах? Можливо, він був би непоганим, коли нам би ще до старту сезону сказали, що після 4-х турів в нашому активі буде 9 пунктів. Але коли ми вже набрали після трьох ігор 9 очок, хотілося продовжувати й далі рухатися в такому напрямку та набирати ще.

Кожен матч ми граємо на перемогу. Наша задача – набирати максимум пунктів у кожній зустрічі. Але це футбол. Всяке трапляється. Розуміємо, що не буває без поразок, але зробимо все, щоб їх було якомога менш".

"Вихідні це завжди гарно (усміхається). Якщо серйозно, то так, треба перезавантажитись, зробити висновки, відновитися фізично та психологічно.

Простих ігор не буває. До цього ми теж грали с гарними командами, демонстрували яскравий футбол. Хочемо продовжувати так грати, не зупинятися. Ми не будемо ні на кого дивитися. Нехай на нас дивляться, розуміють, що легко з нами нікому не буде.



Будемо й надалі радувати наших вболівальників яскравою грою та перемогами. Впевнений – в нас все ще попереду!", — сказав Імереков.