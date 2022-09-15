Україна

Домашній, виїзний та третій комплекти форми ФК Динамо Київ на сезон 2022/23.

Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон ФК Динамо Київ, прапор України, логотип New Balance та надпис FCDK на звороті.

Діагональна смуга — це данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо Київ виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.

Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном і виконана в синьо-блакитних кольорах.

Третій комплект форми який виконаний в національних кольорах та включає шеврон ФК Динамо Київ, прапор України та логотип New Balance.

Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє матч другого туру Ліги Європи проти АЕКу. Старт поєдинку — 22:00. Football.ua проведе текстовий онлайн зустрічі.