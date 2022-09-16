Україна

Іспанський форвард може змінити клубну прописку.

Польський журналіст Матеуш Міга повідомляє, що київське Динамо зацікавилося форвардом Ракува Іві Лопесом.

Гравець оцінюється ченстоховським колективом у 4,5 млн євро.

Подібний цінник не має дивувати, бо Лопес є безумовним лідером атак симпатичного клубу, який робить феєрію у Польщі та ледве не пройшов празьку Славію у кваліфікації цьогорічної Ліги чемпіонів, є найкращим бомбардиром минулого сезону Екстракляси (20 голів).

Форвард подібного калібру міг би точно знадобитися українському гранду, особливо на фоні проблем на позиції дев'ятого номера.

Резервним варіантом для киян є лідер чемпіонського Леха Мікаель Ісхак, котрий став другим найкращим бомбардиром польського чемпіонату минулого сезону (18 голів).