Україна

"Гірники" незадоволені тим, як проходив процес переговорів із бразильським клубом.

Завдяки отриманому спеціальному дозволу від ФІФА тимчасово призупинити співпрацю з клубами УПЛ через повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну ряд легіонерів залишили Шахтар, серед яких опинився і центральний захисник Вітао.

22-річний бразилець вирушив на батьківщину до Інтернасьйоналу, куди перейшов на правах орендної угоди. Як повідомляє Revista Colorada, бразильський клуб зацікавлений у тому, щоб викупити Вітао на постійній основі, проте цьому трансферу може стати на заваді принципова позиція керівництва "гірників".

За інформацією джерела, у Шахтарі вкрай незадоволені тим, як проходив процес переговорів з Інтером щодо переходу Вітао, через що в українському клубі можуть принципово встановити заборону на трансфер бразильця конкретно в цю команду.

Стверджується, що така позиція також пов'язана з тим, що Шахтар мав пропозицію про повноцінний трансфер Вітао від клубу з єврокубків, але згодом сам гравець вибрав менш привабливий для "гірників" варіант з орендою в Інтернасьйонал.

Шахтар хотів виручити кошти з продажу бразильського центрбеку вже минулої зими та весни.