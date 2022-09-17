Україна

Досвідчений футболіст отримав нагоду повернутись у Прем'єр-лігу.

Харківський Металіст підписав колишнього півзахисника Зорі та Шахтаря Ігоря Чайковського.

Офіційно про це клуб поки не повідомив, але у заявку на сезон на сайті УПЛ хавбека вже внесли. Грати він буде під 4 номером.

Останнім часом, точніше з серпня 2022 року, Чайковський належал Буковині з Чернівців. За цей місяць він відіграв три матчі у Першій лізі.

Найкращий час хавбека був у луганській Зорі, за яку він зіграв 141 матч, забив три голи та віддав чотири асисти.

Також у його кар'єрі були Маріуполь, Полісся, Шахтар, Інгулець та один з клубів з країни 404.