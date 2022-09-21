Україна

Клуби заповнили паузу грою у Києві.

У рамках товариського матчу задля заповнення паузи на матчі збірної України луганська Зоря зіграла з Олександрією.

Рахунок відкрила команда Патріка ван Леувена на 21 хвилині. Автором голу став Максим Хлань, замкнувший простріл з правого флангу.

Але зовсім швидко Олександрія зуміла зрівняти. Невпевненою грою захисників Зорі скористався Андрій Цуріков.

Зоря — Олександрія 1:1

Голи: Хлань, 21 — Цуріков, 29

Зоря: Сапутін, (Жилкін , 46), Бутко (Данченко, 46), Луньов (Байрук, 46), Хлань (Кисіль, 46), Алібеков (Токар, 80), Чурко (Булеца, 46), Назарина (Долбнєв, 70), Русин (Нагнойний, 46), Сміян (Імереков, 46), Крістіан ( Алефіренко, 46), Снурніцин.

Олександрія: Білик (Горох, 60), Бабогло (Мартинюк, 60), Дришлюк (Демченко, 60), Авагімян (Волошин, 60), Калітвінцев (Копина, 60), Мірошніченко (Скорко, 60), Дячук (Шулянський, 60), Цуріков (Мельник, 60), Рибалка (Ковалець, 60), Кобзар (Кожушко, 60), Мустафаєв (Костишин, 60).