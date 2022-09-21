Україна

Клуб підписав колишнього воротаря молодіжної збірної України.

Інгулець підписав 27-річного воротаря Романа Підківку. Про це повідомляє сайт УПЛ.

Клуб поки що не оголосив про підписання, але вже вніс воротаря у заявку на сезон УПЛ-2022/23. Він буде грати під 77 номером.

Нещодавно Підківка був на перегляді в луганській Зорі, але не залишився в команді. Він перебуває у статусі вільного агента.

Підківка до літа 2021 року виступав за Чорноморець. Також він відомий по матчам за Карпати, Арсенал Київ та молодіжну збірну України.