Клуб підписав колишнього воротаря молодіжної збірної України.
Роман Підківка, FootBoom
21 вересня 2022, 21:22
Інгулець підписав 27-річного воротаря Романа Підківку. Про це повідомляє сайт УПЛ.
Клуб поки що не оголосив про підписання, але вже вніс воротаря у заявку на сезон УПЛ-2022/23. Він буде грати під 77 номером.
Нещодавно Підківка був на перегляді в луганській Зорі, але не залишився в команді. Він перебуває у статусі вільного агента.
Підківка до літа 2021 року виступав за Чорноморець. Також він відомий по матчам за Карпати, Арсенал Київ та молодіжну збірну України.