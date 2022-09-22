Україна

Клуб підсилив ланку атаки молодим виконавцем.

Криворізький Кривбас оголосив про перехід вінгера юнацької збірної України (U-19) та донецького Шахтаря Артура Микитишина.

Мова йде про оренду молодого футболіста на один рік без права подальшого викупу.

Футболіст у 2019 році приєднався до академії Шахтаря. У 2021 році відправився у оренду в Маріуполь, де виступав півроку.

У березні він перейшов до угорського клубу Керюлеті Будапешт на правах оренди, за який провів чотири гри без гольових дій.

Сезон-2022/23 Микитишин розпочав у складі юнацької команди Шахтаря, зігравши чотрири матчі з одним голом в активі.