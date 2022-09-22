Україна

Гравець підписав контракт на п'ять років з київською командою.

Динамо завершило трансфер півзахисника Виборга Джастіна Лонвейка, повідомив офіційний сайт.

22-річний футболіст заключив угоду на п'ять років.

У складі Виборга провів 60 матчів у чемпіонаті (8 голів, 7 асистів, 14 попереджень).

Цього сезону Лонвейк зіграв 9 матчів (2 голи, 1 асист) за Виборг у чемпіонаті та 6 ігор (1 асист) у кваліфікації Ліги конференцій.

Лонвейк має досвід виступів за юнацькі збірні Нідерландів різного віку.

Його основна позиція на полі – центральний півзахисник. Нерідко він також грав на позиції атакуючого та опорного півзахисника.

Нинішнього сезону Виборг використовував Лонвейка на позиції вінгера (виступав і праворуч, і ліворуч в атаці).