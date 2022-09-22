Україна

Клуб УПЛ посилив склад досвідченним гравцем.

Трансферне вікно в Україні ще не закрилося, а тому клуби УПЛ продовжують працювати над посиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт Зорі, новачком команди став досвідчений Євген Шахов, який перебрався з АЕКу.

"Євген вже знайомий вболівальникам за виступами у таких українських командах як Арсенал Київ (17 матчів – 1 гол) та Дніпро (129 ігор, 18 голів + 13 гольових передач). За кордоном він захищав кольори італійського Лечче (24 гри, 1 гол + 3 передачі), грав за грецькі ПАОК (117 матчів, 21 гол + 7 результативних передач) та АЕК (61 гра, 4 голи + 1 гольова передача).

Окрім цього Євгеній Шахов свого часу викликався до різних збірних України (U-19, U-20, U-21). 7 матчів зіграв за національну збірну країни та забив один м’яч. Разом із Дніпром ставав фіналістом Ліги Європи сезону 2014/15. Був срібним та бронзовим призером. У Греції був чемпіоном у сезоні в 2018/2019, тричі володарем Кубку Греції та двічі срібним призером чемпіонату (все разом із ПАОКом).

Чемпіон Європи серед юнаків (2009-й рік)", — наводить досягнення півзахисника сайт Зорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря отримала за Владислава Кабаєва 1,2 мільйони євро.