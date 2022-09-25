Україна

Західне дербі.

Найрейтинговіший матч дня, що ще сказати. За вартістю команд на Tranfermarkt.de Мінай та Львів займають два останні місця в УПЛ, і якщо з рівнем гравців вартість на цьому ресурсі корелює погано, то зі статусом дуже добре. І ці команди не змогли знайти іншого часу для перенесеного матчу, аніж день ігор топ-збірних.

Проте факт матчу саме в цей час б'є по одній із команд. Ельдар Кулієв, основний півзахисник Міная, викликаний до молодіжної збірної та зайнятий плей-офф за право грати на Євро-2023. І це дуже важливий гравець: він вийшов у стартовому складі у всіх трьох стартових турах, забив Колосу. Враховуючи, що Кулієв у двох турах із трьох виходив на лівому фланзі, за його відсутності очікується вихід Валерія Рогозинського. Цей гравець приїхав у Мінай із... Баварії. Щоправда, це лише аматорський баварський ФК Манхінг, за який Валерій до того ж і не грав.

Обходитися Минаю доведеться ще й без Олександра Бандури – основного воротаря, капітана команди. Він отримав видалення наприкінці матчу з Інгульцем і поступився місцем у воротах тезки Кемкіну – але я б не списував і Германа Пенькова. 28-річний воротар грав за п'ять різних команд УПЛ і має набагато більший досвід, ніж вихованець академії Шахтаря, який якраз проти Інгульця дебютував у професійному футболі.

Такі втрати вирівнюють шанси у протистоянні, компенсують перевагу домашнього поля для Минаю. Львів хоч і йде дуже низько, навряд чи може бути дуже незадоволеним результатами: Динамо та Зорі програли у запеклій боротьбі, Кривбасу змогли не програти на виїзді. Швидше за все, у Минаї команда Олега Дулуба зосередиться на ешелонованій обороні – і перший гол у матчі (якщо він буде) вирішить дуже багато.

Історія протистоянь

На рівні УПЛ зіграли три матчі, обидві домашні Минай програв.

Орієнтовні склади

Минай: Кемкін – Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Вітенчук – Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Рогозинський – Вишневський

Львів: Іллющенков – Васильєв, Муравський, Якимів – Грисьо, Мільченко, Бойко, Шишка, Бушко – Ніч, Бугай

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua