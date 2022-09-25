Україна

"Гірники" заповнили паузу на матчі збірної.

У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрівся із польським Радомяком, тренером якого є колишній півзахисник української команди Маріуш Левандовські.

На 51 хвилині польська команди вийшла вперед завдяки голу Селе. Фінальний рахунок установив уже в компенсований арбітром час Мачадо.

Радомяк - Шахтар 2:0

Голи: Селе, 51, Мачадо, 90+

Шахтар: Пятов (Шевченко, 46), Лукас Тейлор (Дрозд, 46), Конопля (Роспутько, 46), Козік (Янович, 79), Фарина (Булеза, 62), Швед (Пушкарьов, 25), Джурасек (Савченко, 62), Сігеєв (Хромей, 62), Топалов ( Лосенко, 62), Петряк (Ющенко, 62), Кулаков (Погорілий, 46)