Україна

Гол Вадима Мілько став вирішальним у цьому контрольному матчі.

У період міжнародної паузи клуби української Прем'єр-ліги підтримують фізичну форму шляхом проведення товариських матчів.

У одному з таких поєдинків луганська Зоря зустрілася з ковалівським Колосом.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Вадима Мілько, який припав на 31-у хвилину і приніс Колосу мінімальну перемогу у цьому спарингу.

Колос (Ковалівка) — Зоря (Луганськ) — 1:0 (1:0)

Гол: Вадим Мілько 31.



Зоря: 1. Олександр Сапутін (ГК) (36. ГНП (ГК), 46), 8. Максим Луньов (70. Ігор Кирюханцев, 46), 10. Сергій Булеца (16. Назар Байрук, 82), 14. Максим Хлань (19. Ахмед Алібеков, 46), 20. Вячеслав Чурко (27. Євген Шахов, 63), 31. Назарій Русин (17. Денис Нагнойний, 46), 32. Максим Імереков, 38. Максим Сміян (2. Богдан Бутко, 46), 68. Крістіан (7. Денис Антюх, 46), 74. Ігор Снурніцин (3. Ярослав Кисіль, 82), 77. Олег Данченко (91. Даниїл Алефіренко, 72).