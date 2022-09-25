Україна

Гліб Попчук, Іван Козак та Євген Ніколашин залишили клуб з Кривого Рогу.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про розставання з трьома футболістами своєї команди.

Так, по взаємній згоді обох сторін припинені дії контрактів із захисником Глібом Попчуком та півзахисниками: Іваном Козаком й Євгеном Ніколашиним.

21-річний Попчук зіграв за Кривбас шість матчів, а у минулому році виступав в оренді у херсонському Кристалі.

20-річний Козак провів за червоно-білих одну гру та також минулої кампанії захищав кольори Кристалу.

19-річний Ніколашин зіграв за криворіжців один матч — минулого сезону він грав на правах аренди за Любомирі Ставище з Другої ліги.