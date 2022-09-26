Україна

Наставник нашої національної команди поділився думками стосовно свого майбутнього.

Завтра, 27 вересня, збірна України зіграє проти Шотландії у Кракові.

Поєдинок проти британського колективу може бути вирішальним не лише у контексті підвищення у класі до дивізіону "А", але й також для Олександра Петракова.

Наставник команди, відповідаючи на питання стосовно перемовин із УАФ щодо продовження контракту, відповів, що "ніяких перемовин немає. Завтра гра. Це питання до президента УАФ, а не для мене".

Минулої суботи українці розгромили Вірменію на виїзді (5:0).

В разі перемоги у вівторок наша команда вийде з першого місця до елітного дивізіону.