Завтра, 27 вересня, збірна України зіграє проти Шотландії у Кракові. 

Поєдинок проти британського колективу може бути вирішальним не лише у контексті підвищення у класі до дивізіону "А", але й також для Олександра Петракова. 

Наставник команди, відповідаючи на питання стосовно перемовин із УАФ щодо продовження контракту, відповів, що "ніяких перемовин немає. Завтра гра. Це питання до президента УАФ, а не для мене". 

Минулої суботи українці розгромили Вірменію на виїзді (5:0).

В разі перемоги у вівторок наша команда вийде з першого місця до елітного дивізіону. 