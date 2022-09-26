Україна

Команда Юрія Мороза готується до матчів відбору на Євро-2023.

Сьогодні на НТК. ім. В. Баннікова юнацька збірна України U-17 провела контрольний матч у рамках підготовки до відбіркових матчів Євро-2023.

Спаринг проти молодіжної команди Колоса завершив перший навчально-тренувальний збір "синьо-жовтих" під керівництвом Юрія Мороза.

Вже на сьомій хвилині "синьо-жовті" вийшли вперед зусиллями Максима Коваля, але через чотири хвилини рахунок став рівним завдяки голу Романа Кузика.

На початку другого тайму Кирило Осипенко вивів збірну вперед, а на 82-й хвилині Владислав Калин встановив остаточний рахунок — 3:1.

Також зазначимо, що у матчі було два вилучення. Вже після чотирьох хвилин другого тайму Кожушко отримав пряму червону картку за грубий фол, а на 56 хвилині другу жовту отримав Владислав Канаєв.

Додамо, що на 77 хвилині зустріч була перервана через повітряну тривогу, а після відновлення (пауза тривала трохи менше півгодини), "синьо-жовті" заробили пенальті, але Калин його не реалізував (воротар).

Україна U-17 — Колос U-19 3:1

Голи: Коваль, 7, Осипенко, 54, Калин, 82 — Кузик, 11.

Україна U-17 (1-й тайм): Маркіян, Руденко, Коробов, Захарченко, Дикий, Сметана, Білий, Хан, Коваль, Лобко, Кайдалов (Шайда, 35).

Україна U-17 (2-й тайм): Суркіс, Дігтярь, Гаража, Кожушко (Безручук, 50), Вернаттус, Іщенко, Цуканов (Синчук, 71), Осипенко (Красніков, 83), Калин, Пашко, Шолупець (Кузик, 71).

Колос U-19: Друі (Біценко, 61), Шершень, Канаєв (Дзюба, 56), Поправка (Биков, 46), Корнійчук (Кривенко, 65), Криворучко, Денисенко (ГНП, 46), Іродовський (Шалабай, 65), Кузик (ГНП, 46), Данилюк (Максименко, 65), Тутєров (Дубовик, 65).

На 49-й хвилині вилучений Кожушко (Україна) — пряма червона картка.

На 56-й хвилині вилучений Канаєв (Колос) — друге попередження.

На 79-й хвилині Калин (Україна) не реалізував пенальті (воротар).