Україна

Клуб невдовзі буде грати у Рівному.

Півзахисник Вереса Валерій Кучеров прокоментував добудову нового стадіону у Рівному, де невдовзі клуб буде грати офіційні матчі.

"Коли грав тут 5 років тому, то була погана роздягальня, старі крісла, стара плитка, все по-іншому. Зараз дуже гарно, просто топ. Це додасть впевненості нам та всій команді. В Україні є гарні стадіони, Олімпійський, Арена-Львів, у Чорноморця. Думаю, у Вереса буде найкраща роздягальня та найкращий стадіон.

За рік виступів у першій лізі збиралося 3996 або 3998 вболівальників, це середня кількість. Найбільша була на Маріуполь, Десну та Ворсклу, приблизно 5,5-6 тисяч. Сусіди сказали, що якби перший матч був з фанатами, то було б заповнено все. 7,5 тисяч мінімум, думаю.

Не знаю, чи потрібно боятися нас тут, але тремтіти точно доведеться", — заявив футболіст.

Після перших чотирьох турів УПЛ Верес займає п'яту сходинку з 9 пунктами у своєму активі.