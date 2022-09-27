Функціонер задоволений перемогою молодіжної збірної.
Андрій Павелко, Facebook Андрія Павелка
27 вересня 2022, 21:32
Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вихід молодіжної збірної України на ЄВРО-2023 та відповів на гейт головного тренера команди Руслана Ротаня.
"Команда Руслана Ротаня дарує нашим воїнам, які у ці дні боронять Незалежність нашої держави, і всій Україні путівку у фінальну частину Євро-2023! Втретє в історії збірної U-21 синьо-жовті візьмуть участь у вирішальній стадії континентальної першості, яка пройде у червні-липні наступного року в Грузії та Румунії!
І, нагадаю, саме на цьому турнірі буде визначатися представництво від Європи в футбольному чоловічому турнірі на Олімпіаді-2024, що пройде в Парижі.
Напередодні матчу мав нагоду зустрітися з командою і на власні очі побачив, наскільки потужним був бойовий настрій всіх футболістів і їх віра в перемогу! І сьогодні збірна Руслана Ротаня дала переможну відповідь усім скептикам і критикам, які не вірили в команду!
Дякую за потужну підтримку збірної і вітаю з успіхом вболівальників! Особлива подяка тим, хто сьогодні прийшов на міський стадіон у Бельсько-Бялій! Вітаю футболістів, тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем і всю футбольну Україну з перемогою! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — написав Павелко у Facebook
.
Євро-2023 для молодіжних збірних пройде з 9 червня до 2 липня 2023 року. Матчі відбудуться на стадіонах у Бухаресті, Клуж-Напока, Тбілісі, Батумі та Поті.