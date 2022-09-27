Україна

Функціонер задоволений перемогою молодіжної збірної.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував вихід молодіжної збірної України на ЄВРО-2023 та відповів на гейт головного тренера команди Руслана Ротаня.

"Команда Руслана Ротаня дарує нашим воїнам, які у ці дні боронять Незалежність нашої держави, і всій Україні путівку у фінальну частину Євро-2023! Втретє в історії збірної U-21 синьо-жовті візьмуть участь у вирішальній стадії континентальної першості, яка пройде у червні-липні наступного року в Грузії та Румунії!

І, нагадаю, саме на цьому турнірі буде визначатися представництво від Європи в футбольному чоловічому турнірі на Олімпіаді-2024, що пройде в Парижі.