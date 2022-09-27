Україна

Український голкіпер висловився про вихід молодіжної збірної на чемпіонат Європи-2023.

Збірна України U-21 в рамках матчу-відповіді фіналу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 розгромила однолітків зі Словаччини з рахунком 3:0 та вийшла у фінальну стадію цього турніру.

Український голкіпер Анатолій Трубін поділився емоціями від минулого протистояння.

"Коли виходить одне ціле, кулак, команда — неважливо, яке поле та яка погода. І неважливо, хто саме вийшов у стартовому складі, запасні теж відіграли свою роль. Так, в деяких моментах нам було незручно, але з таким божевільним бажанням це все неважливо.

Ми знали та розуміли, що сильніше суперника в будь-якому аспекті гри. Але в першому матчі не було тієї командної гри в плані відбору, енергії та бажання. В першій зустрічі вони нас переграли у бажанні. Але ми зробили висновки та розставили крапки — хто й куди йде", — сказав Трубін в ефірі Суспільне Спорт.