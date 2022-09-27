Україна

"Гірники" готуються до повернення УПЛ та матчів Ліги чемпіонів після міжнародної паузи.

Шахтар продовжує підготовку у Варшаві до повернення клубного футболу після міжнародної паузи, тренуючись на базі місцевої Легії.

Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, півзахисник Андрій Тотовицький та нападник Мар’ян Швед займались за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, 1 жовтня Шахтар у матчі чемпіонату України у Львові зіграє з Металістом, а вже 5 жовтня на "гірників" чекає виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.