Україна

Луганчани посилили ротацію на позиції в рамці воріт.

20-річний український ворота Микита Турбаєвський є вихованцем академії донецького Шахтаря, проте через надзвичайно високий рівень конкуренції на цій позиції в основному складі він так і не зміг провести жодного поєдинку.

Зрештою, луганська Зоря зробила юнакові пропозицію щодо трансферу, від якої той не став відмовлятись.

Останній футбольний рік Турбаєвський мав проводити в оренді в Маріуполі, у складі якого в Прем’єр-лізі відіграв шість матчів, пропустивши 15 голів та одного разу відстоявши "на нуль", проте через початок повномасштабної агресії проти України завершував сезон у складі юнацької команди хорватської Локомотіви Загреб віком до 19 років, де за шість матчів пропустив сім голів, одного разу відстоявши "на нуль".

До того ж, Микита одного разу виходив на поле в складі основної команди "залізничників", отримавши в свої ворота один м’яч.