Україна

Одесити вчергове посилились.

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про посилення складу форвардом збірної Конго Кевіном Кубембою.

"Як то кажуть у Конго, коли зачиняється вікно трансферів в УПЛ, відчиняються двері можливостей у Чорноморці. В останній вагон потягу до українського чемпіонату встиг застрибнути гравець національної збірної Конго Кевін Кубемба. 29-річний нападник приєднався до лав "Чорноморця".

Кевін — потужний, фактурний форвард зі зростом 193 см. Розпочинав кар’єру у французьких клубах: Ам'єні, Ліллі, Бресті. Також грав і забивав в чемпіонатах Болгарії, Азербайджану і Албанії.



Побажаємо нашому конголезцю використати всі можливості у Чорноморці по максимуму", — йдеться у заяві клуба.

Нападник знаходився без клубу після завершення контракту з Куала-Лумпур.

За даними Transfermarkt, у Кубемби 198 матчів за кар'єру, в яких він забив 28 голів.

Нагадаємо, що нападник Чорноморця перебрався в оренду до Оболоні.