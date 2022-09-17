Україна

Футболіст виступатиме у Першій лізі.

Київська Оболонь оголосила про підписання орендної угоди з нападником Чорноморця Максимом Єрмоленком. Футболіст виступатиме за київський клуб протягом нинішнього сезону і гратиме з номером 11 на спині.

Сам 24-річний футболіст вже прокоментував перехід до нового колективу: “Задоволений стати частиною команди ФК Оболонь. Це дужа хороша та амбітна команда! Буду намагатися робити все залежне від себе на користь команди та виконувати завдання поставлені керівництвом клубу. Я дуже вдячний нашим ЗСУ за те, що боронять нашу країну і завдяки їм в нашій країні живе футбол.”

Зазначимо, що Єрмоленко жодного разу не з'явився на полі у футболці одеситів в офіційному матчі, підписавши з ним контракт у липні цього року.

Нагадаємо, раніше Чорноморець підписав чемпіона Бельгії.