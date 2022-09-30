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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та львівський Рух.

Ровенський Верес та львівський Рух своїм протистоянням у рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги відкриють після тривалої реконструкції рівненський стадіон Авангард.

Юрій Вірт, після перемоги над криворізьким Кривбасом (0:1), вирішив використати з перших хвилин Миколу Квасного на лівому фланзі захисту.

Леонід Кучук, на тлі перемоги над луганською Зорею (3:1), залучив до стартового складу Богдана Бойчука на лівий фланг півзахисту.

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Б. Бойчук — Климчук.

Запасні: Герета, Слюбик, Довгий, Підгурський, Кітела, Федор, Руніч, Притула, Карабін.



Гра Верес — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.