Україна

Реакція української влади на злочинну анексію росією чотирьох областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив про подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо одне одного, це і є Альянс, де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоби зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО", - заявив Президент України.

Глава НАТО Столтенберг і генсек ООН Гутерріш сьогодні виступатимуть із безпрецедентними заявами. Вони стосуватимуться України. Виступ о 19:00.

Нагадаємо, сьогодні російський кривавий диктатор путін підписав "договори про вступ до складу рф" окупованих українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні жителі – громадяни росії.