Україна

Річкове дербі!

Над Динамо з останнього місця всі насміялися, і найближчим часом це навряд чи знову стане актуальним. Тепер на останньому місці Ворскла, над якою чомусь сміються менше. Саме “чомусь”, оскільки полтавцям, з урахуванням усіх факторів, перебувати на останньому має бути не менш соромно.

Ворскла — одна з небагатьох (двох?) команд ліги, яка зуміла зберегти склад. Ворскла змогла посилитися навіть легіонерами рівня збірних: нехай це збірні Македонії та Албанії, але приблизно десяток команд, які в таблиці зараз вище, навіть мріяти про таке не можуть.

Ну і, звичайно, як без обов'язкової програми: повернення українських легіонерів з-за кордону. Інтрига дня: чи Владлен Юрченко вийде відразу в основі? Футболіста, який провів 4 роки у самому Байєрі (!), підписали минулого тижня. Владлену всього 28, за будь-якою логікою він має зараз виходити на пік кар'єри – але, зрозуміло, що є нюанси, коли попереднім його чемпіонатом був латвійський.

Крім цього, з-за кордону до Полтави приїхали Василь Кравець та Денис Олійник – знову ж таки, гравці, про яких умовний Інгулець не сміє і мріяти. Але поки Ворскла нижча за Інгульця, нижча за Міная, найнижча за всіх. Тиск на Скрипника множиться з кожним туром, і найзавзятіші вболівальники вже вимагають його відставки...

Гаразд, Скрипника для того й кликали, щоб він поставив класний командний футбол. Ці два тижні паузи у чемпіонаті тренер просто зобов'язаний був провести з користю – і обставини цьому сприяли. Так, македонець Зайков та албанець Сефері їздили до збірних, але з усіх українців цієї честі удостоївся один Різник. Більше ніхто не був викликаний у молодіжку – що, до речі, теж дзвіночок. Ворскла, згідно з новим дослідженням CIES, одна з найбільш вікових команд ліги. Середній вік полтавців становить 27.95 років – і це з молодим воротарем!

Звичайно, Інгулець відійде всією командою в оборону і жалуватиме контратаками. Від Скрипника треба вигадати, як зламати ешелоновану оборону – і саме Юрченко в цьому плані може бути дуже корисним. Дивитимемося, на що тренер витратив ці два тижні.

Історія протистоянь

Інгулець та Ворскла зіграли між собою три офіційні матчі. Вдома Ворскла двічі перемогла, але єдиний матч на полі Інгульця закінчився нічиєю 2:2.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Поспєлов, Ченбай, Смоляков — Кучеренко — Одарюк, Клименко, Коробенко, Запорожець — Сітало

Ворскла: Різник — Феліпе, Яворський, Зайков, Кравець — Скляр, Толі – Пердута, Юрченко, Олійник — Сефері