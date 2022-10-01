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  • Україна

    01 жовтня 2022, 09:20

    ​Львів — Дніпро-1. Напередодні

    Чи зможе команда Кучера продовжити переможну ходу?

    ​Львів — Дніпро-1. Напередодні
    01 жовтня 2022, 09:20

    Матч з елементарною диспозицією: Львів усією командою оборонятиметься, Дніпро-1 – усіма силами намагатиметься заштовхати один гол. На цьому, в принципі, можна закінчувати.

    Не всі матчі лідера та андердогу такі прості, навіть в Україні, але Львів буквально у попередньому турі показав, що Олег Дулуб готовий гранично цинічно грати на 0:0, коли клас суперника вищий. Проти Динамо львів'яни не створили нічого, зате обмежили атакуючий потенціал суперника. Втім, станом на зараз атакуючий потенціал Дніпра-1 вищий.

    Цікаво, що вічний козир андердогу після матчів збірних – більше гравців відпочили та змогли підготуватися до матчу – не працює. Звичайно, Довбик та деякі інші гравці проводили складний матч буквально у вівторок – але Львів цілком, усією командою свій останній матч зіграв минулими вихідними. У перенесеному матчі першого туру львів'яни обіграли Минай.

    Більше того, львів'яни цілу годину грали у меншості – і велике питання, хто видихнувся більше: Довбик за матч у рівних складах 4 дні тому чи весь склад Львів за матч у кінському темпі 6 днів тому. Ну і дуже багато гравців основи Дніпра-1 просто не їздили до жодних збірних і спокійно готувалися до матчу. Відповідно команда Кучера виглядає явним фаворитом матчу – дивно прогнозувати щось інше після трьох сухих перемог на старті.

    Історія протистоянь

    Дніпро-1 виграв усі п'ять виїзних матчів у Львова – і сім із восьми матчів взагалі. Цікаво, що у Дніпрі львів'яни один раз виграли: у 2019-му році, у матчі з вилученням Папи Гуйє.

    Орієнтовні склади

    Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Бусько — Грисьо, Мильченко, Бойко, Васильєв, Мишенко — Нич, Бугай

    Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

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    Дніпро-1 Львів

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