​Львів — Дніпро-1. Напередодні

Україна

Чи зможе команда Кучера продовжити переможну ходу?

Матч з елементарною диспозицією: Львів усією командою оборонятиметься, Дніпро-1 – усіма силами намагатиметься заштовхати один гол. На цьому, в принципі, можна закінчувати.

Не всі матчі лідера та андердогу такі прості, навіть в Україні, але Львів буквально у попередньому турі показав, що Олег Дулуб готовий гранично цинічно грати на 0:0, коли клас суперника вищий. Проти Динамо львів'яни не створили нічого, зате обмежили атакуючий потенціал суперника. Втім, станом на зараз атакуючий потенціал Дніпра-1 вищий.

Цікаво, що вічний козир андердогу після матчів збірних – більше гравців відпочили та змогли підготуватися до матчу – не працює. Звичайно, Довбик та деякі інші гравці проводили складний матч буквально у вівторок – але Львів цілком, усією командою свій останній матч зіграв минулими вихідними. У перенесеному матчі першого туру львів'яни обіграли Минай.

Більше того, львів'яни цілу годину грали у меншості – і велике питання, хто видихнувся більше: Довбик за матч у рівних складах 4 дні тому чи весь склад Львів за матч у кінському темпі 6 днів тому. Ну і дуже багато гравців основи Дніпра-1 просто не їздили до жодних збірних і спокійно готувалися до матчу. Відповідно команда Кучера виглядає явним фаворитом матчу – дивно прогнозувати щось інше після трьох сухих перемог на старті.

Історія протистоянь

Дніпро-1 виграв усі п'ять виїзних матчів у Львова – і сім із восьми матчів взагалі. Цікаво, що у Дніпрі львів'яни один раз виграли: у 2019-му році, у матчі з вилученням Папи Гуйє.

Орієнтовні склади

Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Бусько — Грисьо, Мильченко, Бойко, Васильєв, Мишенко — Нич, Бугай

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик

прогноз 0:1