Україна

Футболіст допоміг львівському клубу здобути очки в УПЛ.

Захисник львівського Руха Роман Дідик прокоментував нічию у матчі УПЛ проти Вереса (2:2).

"Забив дебютний гол за Рух в офіційних матчах. Дуже радий. Чекав на цей забитий м’яч. Нарешті вдалось відзначитись.

Настрій після гри не дуже добрий, адже хотіли перемогти. Втім, вважаю, що результат закономірний, адже обидві команди грали на перемогу", — сказав Дідик.

Відео забитих голів та огляд найкращих моментів матчу Верес — Рух дивіться на Football.ua.