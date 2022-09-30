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Верес — Рух, фото Верес
30 вересня 2022, 18:59
В рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Верес зіпсував відкриття оновленого Авангарду втратою перемоги над Рухом.
Господарі поля двічі вели в рахунку в цій зустрічі, проте не змогли втримати перевагу та три набраних бали.
Огляд матчу:
Верес — Рух 2:2
Голи: Дахновський, 9, Кльоц, 31 — Таллес, 26, Дідик, 54
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний — Кльоц, Кучеров — Дахновський (В. Шарай, 83), Лебеденко (М. Шестаков, 83), Г. Пасіч (Роман, 72) — Гайдучик (Сергійчук, 68).
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор (Руніч, 75), Таллес (Притула, 87), Б. Бойчук (Карабін, 83) — Климчук.
Попередження: Гагун, Дахновський, В. Шарай — Климчук, Слюсар, Лях, Роман, Соломон-Отабор