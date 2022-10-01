Україна
01 жовтня 2022, 17:17
Дніпро-1 не залишив шансів Львову та очолив турнірну таблицю УПЛ
Колектив Олександра Кучера не мав проблем із суперником, який залишився в меншості під час другого тайму.
Львів — Дніпро-1 , фото СК Дніпро-1
01 жовтня 2022, 17:17
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Львів — Дніпро-1 0:3
Голи: Довбик, 40, Гуцуляк, 45, 78
Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Вовкун (Р. Михайлів, 66) — Грисьо, Мильченко, Васильєв, Бойко (Никитюк, 62), Бусько — Нич, Бугай (Сасовський, 87).
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Горбунов, 61), Бабенко — Гуцуляк (Танчик, 79), Піхальонок (Громов, 69), Бланко (Балулі, 80) — Довбик (Когут, 70).
Попередження: Амаш, Бусько — Бланко.
На 73-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Львів) (грубе порушення).