Україна

Правильний крок від донецького клубу.

Гравці донецького Шахтаря вийшли на матч проти харківського Металіста у футболках на підтримку українських героїв, які захищали Азовсталь.

На принті зображений один із оборонців Азовсталі Михайло Діанов, який, вірогідно, є вболівальником "гірників".

Нагадаємо, 21 вересня частину героїчних захисників Азовсталі вдалося звільнити з російського полону. Багато бійців вже перебувають в Україні, командири полку Азов та 36 бригади морської піхоти знаходяться у Туреччині за домовленістю сторін. Повернення з рук окупантів великої частини відважних захисників України ще попереду.

🇺🇦 Слава Героям «Азовсталі»! 👏



Гравці «Шахтаря» вийшли на матч із «Металістом» у спеціальних футболках на знак підтримки військових, які захищали Маріуполь.



На принті – захисник «Азовсталі» Михайло Діанов.#Shakhtar #Україна #Азовсталь pic.twitter.com/5ILnOI1V1c — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2022

Зазначимо, що сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря з рахунком 6:1.