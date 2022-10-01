Правильний крок від донецького клубу.
Гравці Шахтаря перед матчем із Металістом, ФК Шахтар
01 жовтня 2022, 19:24
Гравці донецького Шахтаря вийшли на матч проти харківського Металіста у футболках на підтримку українських героїв, які захищали Азовсталь.
На принті зображений один із оборонців Азовсталі Михайло Діанов, який, вірогідно, є вболівальником "гірників".
Нагадаємо, 21 вересня частину героїчних захисників Азовсталі вдалося звільнити з російського полону. Багато бійців вже перебувають в Україні, командири полку Азов та 36 бригади морської піхоти знаходяться у Туреччині за домовленістю сторін. Повернення з рук окупантів великої частини відважних захисників України ще попереду.
Зазначимо, що сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря з рахунком 6:1.