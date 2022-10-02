Україна

Футболісти Мірчі Луческу знову відзначились важкою грою.

Через появу в календарі першого в історії зимового чемпіонату світу 2022 рік автоматично стає унікальним, бо на його осінню частину суттєво впливають останні приготування національних команд до мундіалю в Катарі. Збірна України не братиме участі в цьому святі футболу, однак календар Прем’єр-ліги також зазнав впливу міжнародних обов’язків футболістів. Ті команди, які не беруть участь у єврокубках, останнього разу виходили на поле ще на початку вересня, тоді як колективи накшталт київського Динамо ще мали можливість провести матчі, наприклад, у Лізі Європи УЄФА.

Інша справа, що для колективу Мірчі Луческу, що внутрішні, що зовнішні змагання складаються за рівним чином важким сценарієм, тому другу етап сезону віце-чемпіони України мають проводити під знаком виправлення помилок. Сюди належить і становище команди в чемпіонаті, де її сусідами за турнірною таблицею були геть не звичні Шахтар чи Дніпро-1, а Чорноморець чи закарпатський Минай — суперник киян за протистоянням у рамках п’ятого туру.

У першій половині звітного матчу футбол був мінливим як закарпатська погода, проте лишень із точки зору чергування володіння м’ячем поміж командами. Динамо вирішило зіграти в цьому матчі з перших хвилин із позиції явного першого номеру з переважанням виконавців за футбольними здібностями, однак суперники вже з перших власних передач до штрафного Бойка дали зрозуміти, що настільки серйозної переваги гості на чужому полі не матимуть.

Минай дуже перспективно виконував подачі зі стандартів на початку гри, і Бойко на цьому тлі кілька разів довелось зупиняти м’яч аж на лінії власних воріт. Грати в такому стилі гості не мали права продовжувати, бо з кожним разом суперники все ближче наближались до забитого м’яча. Проте й відкинути закарпатців за центр поля в Динамо вийшло геть не одразу, тому стартовий відрізок матчу залишив у цілому погане враження в уболівальників команди Луческу.

Зрештою, "біло-сині" не мали можливості уникнути обов’язків брати на себе провідну роль у цій зустрічі, тому на стику двох таймів вони чинили потужний тиск на володіння Бандури, який тягнув усе, що летіло в бік його воріт до перерви, продовжував цим займатись і після відпочинку, проте постріл Віткора Циганкова злету з центрального входу до штрафного на 51 хвилині змусив його капітулювати.

Оскільки ми не бачили жодних передумов для різкої появи в Динамо ентузіазму в грі в атаці, то нас жодним чином не мала здивувати відсутність якісних моментів у гостей після результативної дії. Луческу залучав до гри нових футболістів окремими групами, проте впливу на хід подій на полі вони майже не мали. Із боку Шарана, тим часом, ми побачили запізнілі заміни, причина чого була помітна вже безпосередньо на полі — додавати не було за рахунок кого.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє гостьовий матч проти криворізького Кривбасу, а київське Динамо проведе домашню зустріч проти львівського Руху одразу після виїзду в гості до французького Ренна в рамках Ліги Європи УЄФА.Минай —0:1Циганков, 51Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 83) — Вітенчук — Воробчак (Касімов, 78), Хахльов (Байдал, 78), Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Колесник, 77).Бойко — Тимчик, Попов, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 68) — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв (Лонвейк, 82) — Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 67), Кабаєв (Перріс, 75).Попередження: Горін, Колесник, Нємчанінов, Байдал — Шепелєв, Попов