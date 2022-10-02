Україна

Тренер досяг відмітки у 10 перемог із великим рахунком.

У рамках п'ятого туру УПЛ донецький Шахтар розгромив харківський Металіст із рахунком 6:1.

Ця перемога стала десятою з крупним рахунком для головного тренера "гірників" Ігора Йовічевіча в УПЛ.

Ще шість великих перемог хорватський фахівець святкував з Дніпром-1 та три – з львівськими Карпатами.

- Карпати — Олімпік 4:1

- Карпати — Чорноморець 4:0

- Карпати — Олімпік 4:1

- Дніпро-1 — Львів 5:1

- Дніпро-1 — Минай 3:0

- Дніпро-1 — Чорноморець 3:0

- Дніпро-1 — Минай 4:0

- Дніпро-1 — Ворскла 5:1

- Дніпро-1 — Маріуполь 3:0

- Шахтар — Металіст 6:1

Очолює список тренерів за найбільшою кількістю клубів, які здобували розгромні перемоги Мирон Маркевич, який працював в 6-ти командах УПЛ (56 перемог з великим рахунком).