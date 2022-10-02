Україна

Функціонер зробив несподіваний анонс.

Президент УАФ Андрій Павелко впевнений, що наступного сезону у чемпіонаті України буде команда ЗСУ.

"Впевнений, ідея, яка зараз є в УАФ, щоб у нашому футболі з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Впевнений, ми до цього прийдемо. Впевнений, ця команда буде найулюбленішою в Україні.

Соррі, але ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро-1 не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ.

Впевнений, це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Впевнений, для футболу це буде дуже-дуже важливий крок, для розвитку футболу та підтримки наших героїв, нашої команди ЗСУ", — сказав Андрій Павелко в інтерв'ю "Украина Сейчас".

Також Павелко наголосив, що цю ідею підтримав Президент України Володимир Зеленський.