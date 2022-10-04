Україна

Хорватський функціонер прокоментував постійні переїзди "гірників".

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна розповів, що команді важко постійно перебувати у роз'їздах, не маючи постійної адреси, де можна базуватись.

"Я пишаюся цією командою. Для мене вони герої.

2014 року нам довелося залишити Донецьк, наш будинок, наш стадіон, наше спортивне місто. Ми переїхали до Києва, і коли адаптувалися, починається інша війна. Важко пояснити наше життя з того часу до сьогодні.

Ми команда без адреси, і це найболючіше. Ми грали у Львові, Одесі, Харкові, зараз граємо матчі Ліги чемпіонів у Варшаві…

Дочка дзвонить мені, і я їй кажу, що сьогодні я у Києві, завтра я у Лондоні. Іноді я прокидаюся і не знаю, де я", — наводить слова Даріо Срна GetFootballNewsSpain.

Нагадаємо, що у середу, 5 жовтня, Шахтар зіграє проти Реала у Лізі чемпіонів у Мадриді.