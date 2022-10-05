Україна

Нападник Кривбаса відзначив ювілей.

Поєдинок проти Зорі минулого туру УПЛ став 100-им для нападника Кривбаса Олексія Хобленко у чемпіонаті.

Про це повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.

Ваги цьому досягненню додає гол форварда у матчі проти луганського колективу, що став першим для його команди після повернення до еліти українського футболу (2:2).

Палким шанувальникам Прем'єр-Ліги Олексій в першу чергу відомий по виступам за Чорноморець та Дніпро-1, проте свою кар'єру у чемпіонаті він розпочав ще влітку 2015 року.

Вітаємо ювіляра!