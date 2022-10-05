Нападник Кривбаса відзначив ювілей.
Олексій Хобленко
05 жовтня 2022, 12:56
Поєдинок проти Зорі минулого туру УПЛ став 100-им для нападника Кривбаса Олексія Хобленко у чемпіонаті.
Про це повідомляє офіційний сайт криворізького клубу.
Ваги цьому досягненню додає гол форварда у матчі проти луганського колективу, що став першим для його команди після повернення до еліти українського футболу (2:2).
Палким шанувальникам Прем'єр-Ліги Олексій в першу чергу відомий по виступам за Чорноморець та Дніпро-1, проте свою кар'єру у чемпіонаті він розпочав ще влітку 2015 року.
Вітаємо ювіляра!