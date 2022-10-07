Україна

У Рівному стартує шостий тур.

Шахтар класно посилився, Мудрік скучив за грою за тур дискваліфікації, а Сікан був натхненний хет-триком за молодіжну збірну – все це деталі, які не повинні скасовувати головное: Металіст у матчі з грандом зганьбився.

Звісно, про проблеми харків'ян після відходу всіх найкращих у Дніпро-1 говорили. Але ці проблеми не завадили їм чудово стартувати, на виїзді обіграти Рух із Олександрією. І навіть поразка Колосу була в завзятій боротьбі – і, найголовніше, Шахтар у жодній грі саме чемпіонату не виглядав такою сумішшю Реала та Ман Сіті, що трощить все на своєму шляху.

Чисто по грі здавалося, що Металіст зіграв проти Шахтаря надто нахабно: замало гравців залишалося ззаду, між захисниками були великі розриви. Але так чи інакше після 1:6 від харків'ян потрібно зіграти з повною віддачею – уболівальникам вони заборгували дуже сильно.

Верес через реконструкцію “Авангарду” розпочав сезон із чотирьох виїзних матчів – і тепер може собі дозволити зіграти принаймні парочку домашніх поспіль. Перший, треба сказати, вийшов за результатом невдалим: Таллес слідом за Зорею зміг шокувати і нового суперника, відзначившись голом та асистом. Але важливо, що й у такій, невдалій грі, рівняни зуміли забити два голи.

Атакуючий малюнок команди Вірта працює. Тренера Вереса можна критикувати за деяку “олдскульність ”, можна – за непривабливий футбол, але коли справа стосується того, щоб забити та відбитися, рівненська команда стає однією з найактуальніших у лізі. Кльоц виблискує так, що можна подумати і про його виклик до збірної, а нейтралізувати його стає головним завданням будь-якого суперника Вереса.

Звичайно, результати будь-якого середняка УПЛ із Шахтарем – це завжди річ у собі, яка дуже слабко впливає на інші виступи. Може, 1:6 навіть дещо парадоксально ускладнюють завдання Вереса – після якихось шаблонних 0:2 Металіст не був би так заряджений на боротьбу. Втім, у рівнян своя мотивація: по-перше, суто фінансова (нагадаю, премія за перемогу в цьому клубі може в 2 рази перевищувати місячну зарплату), а по-друге, час уже порадувати місцевих уболівальників перемогою.

Історія протистоянь

Чи не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик

Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук — Чайковський, Танковський, Ралюченко — Коркішко, Прядун, Картушов.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua