Україна

Сільське дербі.

Незважаючи на програш Металісту 1925 в минулому турі, Колос йде в таблиці дуже високо. Причини на поверхні: команда має одну з кращих оборон ліги. У п'яти матчах у ворота Євгена Волинця влетіли лише три м'ячі – менше лише у Шахтаря та Дніпра-1, двох грандів.

Команда Ярослава Вишняка не соромиться захищатися великими силами, грати на контратаках, утримувати перевагу в один м'яч. Як правило, це призводить до того, що у матчах за участю Колоса все вирішує перший гол. З п'яти турів у чотирьох хто забив перший м'яч, той і виграв – і тільки Минай, після того як повів у рахунку, втратив перевагу і змушений був задовольнятися нічиєю. Та й Минай міг вигравати, але не реалізував пенальті.

Інгулець, звичайно, важко розпочав сезон: перемог немає, та й набрано лише два очки. Але що цікаво: обидва пункти команда Кучука набрала на виїзді! Вдома програно все (Ворсклі, Олександрії і тому ж Минаю), а ось на виїзді Інгулець зміг взяти нічиї з Чорноморцем та Металістом.

Перед Колосом стоїть складне випробування: потрібно буде забити команді, яка залишатиме мінімум простору і взагалі буде не проти, якщо рахунок, що горить на табло на першій секунді, збережеться до кінця. Для команди Вишняка це явно складніше, ніж на контратаках обіграти Кривбас чи Металіст – але зростання будь-якої команди неможливе без вирішення завдання щодо зламування оборон-автобусів.

Історія протистоянь

На рівні УПЛ зіграли три матчі, спільна різниця м'ячів – увага! — 2:0 на користь Колоса. Дві перші зустрічі у вищій лізі закінчилися нульовими нічиїми, і лише у вересні минулого року Колос переміг у Петровому.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов — Оріховський, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Болбат — Безбородько

Інгулець: Кучер — Нагієв, Поспєлов, Павлов, Сидоренко — Кучеренко, Саків — Одарюк, Кухарук, В. Блізніченко — Запорожець

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua