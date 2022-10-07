У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес вдома зіграє проти харківського Металіста.

Поєдинок пройде 7 жовтня та розпочнеться о 15:00 за київським часом. До вашої уваги онланй-трансляція матчу:

Стартові склади команд:

Верес: Когут, Вовченко, Мірошник, Лебеденко, Гагун, Дахновський, Квасний, Кльоц, Кучеров, Пасіч, Шестаков.

Металіст: Рибка — Каплієнко, Федорів, Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов, Танковський, Чайковський, Чідомере, Прядун.