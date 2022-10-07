Рівняни вдома зіграють проти харків'ян.
Гравці Металіста, Металіст
07 жовтня 2022, 14:50
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес вдома зіграє проти харківського Металіста.
Поєдинок пройде 7 жовтня та розпочнеться о 15:00 за київським часом. До вашої уваги онланй-трансляція матчу:
Стартові склади команд:
Верес: Когут, Вовченко, Мірошник, Лебеденко, Гагун, Дахновський, Квасний, Кльоц, Кучеров, Пасіч, Шестаков.
Металіст: Рибка — Каплієнко, Федорів, Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов, Танковський, Чайковський, Чідомере, Прядун.