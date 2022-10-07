Оригінальна ідея від представника УПЛ.
Гравці Колоса та Металіста 1925, ФК КОЛОС
07 жовтня 2022, 15:54
Головний терорист ХХІ століття та за сумісництвом президент держави-агресора володимир путлєр став на рік ближче до смерті.
Обстріли України з боку ворога не припиняються ні на мить. Це вчергове доводить, що РФ потрібно ізолювати від усього світу.
Представник УПЛ Колос запропонував підтримати у соціальних мережах власний флешмоб під назвою "Щоб ти здох".
Сьогодні, сьомого жовтня, Колос грає у домашньому матчі шостого туру УПЛ проти Інгульця. Початок гри — о 17:00. Приєднуйтесь до нашої текстової онлайн-трансляції
поєдинку.