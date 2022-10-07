Україна

Оригінальна ідея від представника УПЛ.

Головний терорист ХХІ століття та за сумісництвом президент держави-агресора володимир путлєр став на рік ближче до смерті.

Обстріли України з боку ворога не припиняються ні на мить. Це вчергове доводить, що РФ потрібно ізолювати від усього світу.

Представник УПЛ Колос запропонував підтримати у соціальних мережах власний флешмоб під назвою "Щоб ти здох".