Україна
07 жовтня 2022, 18:56
Колос та Інгулець не потішили забитими м'ячами
Команда Ярослава Вишянка продовжила втрачати очки на тлі короткотривалого обіймання лідерської позиції в УПЛ.
Колос — Інгулець, фото УПЛ
07 жовтня 2022, 18:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Інгулець 0:0
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський (Ісаєнко, 88) — Болбат (Попов, 65), Смирний (Ільїн, 64), Мякушко — Безбородько (Лисенко, 79).
Інгулець: Кучер — Нагієв (Сітало, 46), Павлов, Ченбай, Смоляков (Кравчук, 71) — Кучеренко, Саків — Одарюк (Марусич, 78), Кухарук (Клименко, 77), Сидоренко — Запорожець.
Попередження: Чорноморець, Оріховський, Зозуля, Лисенко, Мілько — Ченбай, Саків, Кухарук