Харківський клуб обіграв рівнян на виїзді.
Верес - Металіст, Getty Images
07 жовтня 2022, 19:28
У рамках шостого туру УПЛ харківський Металіст на виїзді переграв рівненський Верес із рахунком 1:2.
Металіст вийшов уперед завдяки голу Прядуна у першому таймі. На початку другого Каплієнко рахунок подвоїв. Кльоц відіграв один гол з пенальті.
До вашої уваги відео голів та огляд гри:
Верес — Металіст 1:2
Голи: Кльоц, 79 — Прядун, 29, Каплієнко, 57
Верес: Когут — Вовченко, Мірошник, Лебеденко (С. Шарай, 62), Гагун, Дахновський (Сергійчук, 72), Квасний (С. Шестаков), Кльоц, Кучеров, Пасіч (В. Шарай, 62), М. Шестаков (Гайдучик, 46).
Металіст: Рибка (Костик, 28) — Каплієнко, Федорів (Ралюченко, 46), Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов (Клименчук, 90+1), Танковський, Чайковський (Книш, 85), Чідомере (Демченко, 46), Прядун.
Попередження: Чідомере, Лебеденко, Дахновський, Шестаков, Мірошник, Федорів, Романюк.