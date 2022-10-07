Україна

Харківський клуб обіграв рівнян на виїзді.

У рамках шостого туру УПЛ харківський Металіст на виїзді переграв рівненський Верес із рахунком 1:2.

Металіст вийшов уперед завдяки голу Прядуна у першому таймі. На початку другого Каплієнко рахунок подвоїв. Кльоц відіграв один гол з пенальті.

До вашої уваги відео голів та огляд гри:

Верес — Металіст 1:2

Голи: Кльоц, 79 — Прядун, 29, Каплієнко, 57

Верес: Когут — Вовченко, Мірошник, Лебеденко (С. Шарай, 62), Гагун, Дахновський (Сергійчук, 72), Квасний (С. Шестаков), Кльоц, Кучеров, Пасіч (В. Шарай, 62), М. Шестаков (Гайдучик, 46).

Металіст: Рибка (Костик, 28) — Каплієнко, Федорів (Ралюченко, 46), Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов (Клименчук, 90+1), Танковський, Чайковський (Книш, 85), Чідомере (Демченко, 46), Прядун.

Попередження: Чідомере, Лебеденко, Дахновський, Шестаков, Мірошник, Федорів, Романюк.