У рамках матчу шостого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос вдома приймав Інгулець.

Господарі більшість часу володіли м'ячем, створили декілька нагод, але голів не забивали.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

 

Колос — Інгулець 0:0

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський (Ісаєнко, 88) — Болбат (Попов, 65), Смирний (Ільїн, 64), Мякушко — Безбородько (Лисенко, 79).

Інгулець: Кучер — Нагієв (Сітало, 46), Павлов, Ченбай, Смоляков (Кравчук, 71) — Кучеренко, Саків — Одарюк (Марусич, 78), Кухарук (Клименко, 77), Сидоренко — Запорожець.

Попередження: Чорноморець, Оріховський, Зозуля, Лисенко, Мілько — Ченбай, Саків, Кухарук