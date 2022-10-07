Команди не змогли забити, але створювали моменти.
Колос - Інгулець, УПЛ
07 жовтня 2022, 20:19
У рамках матчу шостого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос вдома приймав Інгулець.
Господарі більшість часу володіли м'ячем, створили декілька нагод, але голів не забивали.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Колос — Інгулець 0:0
Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський (Ісаєнко, 88) — Болбат (Попов, 65), Смирний (Ільїн, 64), Мякушко — Безбородько (Лисенко, 79).
Інгулець: Кучер — Нагієв (Сітало, 46), Павлов, Ченбай, Смоляков (Кравчук, 71) — Кучеренко, Саків — Одарюк (Марусич, 78), Кухарук (Клименко, 77), Сидоренко — Запорожець.
Попередження: Чорноморець, Оріховський, Зозуля, Лисенко, Мілько — Ченбай, Саків, Кухарук